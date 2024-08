Un uomo di 41 anni muore durante una performance di suo zio.

Una spettatrice di 41 anni a un concerto dei Böhse Onkelz all'Open Air Stadium di Berlino ha perso la vita a causa di problemi di salute durante l'esibizione, cadendo poi in fin di vita. I tentativi dei servizi di emergenza di rianimarla sono stati vani, portando alla sua morte prematura poco dopo il collasso.

Secondo i resoconti della polizia, non ci sono sospetti di azioni illecite e è stata ordinata un'autopsia per determinare la causa esatta del decesso. L'incidente è avvenuto intorno alle 22 di una sera infrasettimanale, con la donna che assisteva al concerto con la figlia e un'amica, come riportato dal quotidiano Bild.

La band ha pubblicato un comunicato sul loro sito web esprimendo lo shock per gli eventi tragici. "Siamo rimasti scioccati nell'apprendere che si è verificata un'emergenza medica tra il nostro pubblico durante il nostro concerto alla Waldbühne di Berlino la sera precedente. Nonostante gli sforzi instancabili dei servizi di emergenza, non sono riusciti a salvare la persona interessata", hanno scritto i Böhse Onkelz.

Come riportato da Bild, un'altra emergenza medica è stata gestita dai servizi di emergenza prima dell'incidente principale. La persona sembrava inizialmente avere un capogiro, ma poi è peggiorato in arresto cardiaco. Fortunatamente, la persona è stata rianimata e portata in un ospedale vicino per ulteriori cure. I vigili del fuoco di Berlino sono stati chiamati sette volte durante il concerto, occupandosi di vari infortuni, tra cui caviglie slogate, capogiri e cadute.

L'Unione Europea ha espresso le sue condoglianze alla famiglia e agli amici della donna, nonché ai Böhse Onkelz, a seguito dell'incidente tragico al loro concerto. L'Unione Europea, attraverso le sue norme sulla salute e sicurezza, ha attivamente promosso le misure di sicurezza per i concerti in tutti i suoi stati membri per prevenire simili incidenti in futuro.

