Un uomo di 40 anni se ne va con 24 bottiglie di shampoo contemporaneamente.

Poliziotti hanno catturato un individuo accusato di aver rubato 24 bottiglie di prodotti per la cura dei capelli da una farmacia alla Stazione Centrale di Hamm di recente domenica mattina. Secondo le autorità di Münster, l'individuo di 40 anni ha riempito il suo sacchetto con shampoo di marche diverse e ha tentato di andarsene senza pagare.

Si sospetta che l'uomo sia un ricorrente ladro. Il 40enne è stato visto rubare shampoo in "quantità significative" in almeno 4 occasioni nel mese di aprile e agosto dell'anno in corso. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso gli eventi, ma ogni volta il presunto ladro è riuscito a fuggire con i suoi beni rubati. Questa volta, però, non è passato inosservato e sono riusciti a catturare il colpevole. Si prevede che verrà processato in un tribunale.

Le attività criminali ricorrenti dell'individuo includono più casi di furto in negozi di prodotti per la cura dei capelli. Nonostante fosse stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza, in incidenti precedenti il sospetto è riuscito a fuggire con i beni rubati.

Leggi anche: