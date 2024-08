- Un uomo di 39 anni pugnalato allo stomaco nel centro di Berlino

Uomo sconosciuto accoltella un 39enne alla stazione della metropolitana di Jannowitzbrücke a Berlin-Mitte con un coltello. La vittima è stata portata in ospedale con una grave ferita da taglio all'addome nelle prime ore di domenica, secondo la polizia di Berlino. Non c'è più alcun rischio per la sua vita.

Una coppia ha assistito alla scena, con uno dei due uomini che ha fatto un "movimento di accoltellamento", causando il collasso del 39enne, ha detto la polizia. Il sospetto è fuggito dalla scena. La polizia sta indagando sul caso con l'accusa di lesioni personali gravi.

Solo lo scorso venerdì sera, un 39enne ha accoltellato un uomo al collo con un coltello a Berlin-Neukölln. La notte precedente, un 18enne ha subito ferite da taglio e accoltellamento alla gamba durante un'aggressione a Berlin-Mitte.

In risposta all'aumento degli attacchi con coltello, la ministra dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD) prevede di stringere le leggi sulle armi. Ha annunciato sul "Bild am Sonntag" che intende "ulteriore limitare il porto di coltelli negli spazi pubblici" nella nuova legge sulle armi.

L'incidente alla stazione della metropolitana di Jannowitzbrücke si aggiunge alla preoccupante tendenza dei reati con coltello a Berlino. Le autorità invitano i residenti a essere vigili e segnalare qualsiasi attività sospetta.

Leggi anche: