Un uomo di 39 anni condannato a quattro mesi di carcere per aver aggredito il primo ministro danese

L'uomo, il cui nome non può essere menzionato nei media danesi, ha vissuto in Danimarca per cinque anni. Secondo la sentenza, deve lasciare il paese dopo aver scontato la pena e gli è vietato rientrarvi per un periodo di sei anni. Il 39enne, attraverso il suo avvocato, ha dichiarato di accettare la sentenza.

La 46enne Frederiksen è stata aggredita in una piazza della capitale danese Copenaghen il 7 giugno. Il sospetto aggressore è stato arrestato subito dopo l'incidente e rinchiuso in custodia. La premier ha riportato una contusione alla spalla destra e una leggera distorsione del collo, secondo il suo ufficio al momento.

Durante il processo di due giorni, il imputato ha negato ogni responsabilità per l'aggressione. Ha dichiarato di ricordare di essere stato di fronte alla premier, ma non di aver avuto un contatto fisico con lei.

Il polacco ha attribuito i suoi vuoti di memoria al consumo precedente di alcol e alla sorpresa di trovarsi improvvisamente di fronte alla premier. Ha anche menzionato di aver passato una "cattiva" giornata.

La premier Frederiksen non è stata chiamata come testimone né dall'accusa né dalla difesa durante il processo. Invece, i suoi due guardaspalle hanno testimoniato il martedì.

Frederiksen è alla guida del governo danese da cinque anni. Nel 2019 è diventata la premier più giovane della storia del paese. Alle elezioni di novembre 2022, i suoi Socialdemocratici sono stati ancora una volta la forza più forte. L'aggressione al politico socialdemocratico è stata duramente condannata a livello internazionale.

