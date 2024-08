Un uomo di 36 anni è stato trovato morto sulla strada in Nord Renania-Vestfalia

Una donna è stata trovata morta in una strada a Gelsenkirchen, nel Nord Reno-Westfalia, dopo essere stata accoltellata. La polizia è stata chiamata intorno alle 5:20 del mattino a causa di una donna ferita, secondo la polizia di Gelsenkirchen e la procura di Essen. I paramedici giunti sul posto hanno confermato il decesso. La vittima è stata identificata come una donna di 36 anni di Gelsenkirchen. Le indagini preliminari suggeriscono che sia stata ferita con un coltello. Una commissione per l'omicidio è in corso, ma ulteriori dettagli sulle possibili motivazioni e gli eventi non sono ancora disponibili.

La polizia sta indagando sulle circostanze della morte della donna, che viene considerata un omicidio. Il dipartimento di polizia locale ha aumentato i pattugliamenti nella zona a causa dell'incidente di accoltellamento.

