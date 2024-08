- Un uomo di 36 anni a Gelsenkirchen morto - indagine sul delitto è in corso

Una donna di 36 anni è stata trovata morta martedì mattina a Gelsenkirchen in circostanze inizialmente ignote. I servizi di soccorso l'hanno trovata in una strada del quartiere Erle con ferite compatibili con coltellate, hanno riferito la polizia e la procura.

Il corpo della donna sarebbe stato sottoposto ad autopsia martedì per determinare la causa esatta del decesso, ha dichiarato un portavoce della polizia. Al momento non ci sono sospetti noti. È stata istituita una squadra omicidi che si trova ancora nelle prime fasi delle indagini.

L'autopsia ha rivelato che la donna è stata vittima di un crimine violento, specificamente un omicidio per coltellate. Nonostante le indagini in corso, non sono state fatte ancora arresti in relazione al crimine violento.

