- Un uomo di 35 anni è attualmente in custodia per un presunto omicidio di un proprietario di albergo.

Un individuo di 35 anni è attualmente in custodia, accusato di aver accoltellato a morte il direttore di un centro per rifugiati situato vicino alla stazione ferroviaria di Sarstedt. Le autorità e la procura di Hildesheim hanno emesso un mandato di arresto per lui, con l'accusa di omicidio colposo. Il sospettato, originario dell'Iraq, non ha rilasciato dichiarazioni in merito alle accuse. Residente in un hotel che fungeva da rifugio temporaneo per i rifugiati.

Secondo i resoconti dei media, il direttore dell'hotel di 61 anni proveniva da Wennigsen, nella regione di Hannover, e aveva anche un background migratorio.

Le indagini preliminari suggeriscono che una disputa tra i due uomini, che si conoscevano, è scoppiata la mattina di lunedì, degenerando nel sospetto di 35 anni che avrebbe estratto un coltello. Un coltello è stato trovato vicino alla scena del crimine, ma non è stato ancora stabilito se fosse l'arma del delitto.

Dopo una giornata di ricerche, l'uomo di 35 anni è stato arrestato lunedì sera. Successivamente, è comparso davanti a un giudice il giorno successivo, prima di essere trasferito in carcere.

Le motivazioni dell'aggressione rimangono sconosciute. Un portavoce della procura ha dichiarato che non ci sono prove che suggeriscano un backgrounds terroristico o islamico.

Il sospettato, che è stato posto in custodia cautelare, aveva precedentemente risieduto nell'hotel di Hildesheim, che fungeva da rifugio temporaneo per i rifugiati. Analogamente, la polizia ha avviato le ricerche del sospettato in diverse parti di Hildesheim prima del suo arresto avvenuto lunedì sera.

