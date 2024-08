- Un uomo di 34 anni subisce ferite in un alterco fisico a Neukölln, coinvolgendo un coltello.

Un uomo di 34 anni ha avuto un incontro sfortunato a Berlino-Neukölln. Secondo i primi resoconti della polizia, l'uomo ha avuto una discussione con due sconosciuti dopo le 22:00 di venerdì sera in Lipschitzallee. Uno dei due ignoti ha estratto un coltello e lo ha conficcato nell'addome dell'uomo. I due sospetti sono poi fuggiti dalla scena. L'uomo di 34 anni è stato portato in ospedale per ricevere cure mediche. La polizia sta indagando sull'incidente come possibile caso di lesioni gravi.

I due sospetti sono fuggiti nella notte, sperando di evitare la vista della polizia in arrivo. La polizia ha identificato Lipschitzallee come il luogo del delitto e sta intensificando le indagini su questo caso di lesioni gravi.

