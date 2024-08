- Un uomo di 34 anni è stato arrestato per aver aggredito una donna.

Un uomo di trentacinque anni, apparentemente ubriaco, è sospettato di aver aggredito una signora a Norimberga, causandole ferite come fratture ossee. L'uomo avrebbe aggredito la trentottenne senza un motivo chiaro nelle prime ore del mattino, secondo la polizia. È stata quindi portata in ospedale. Un passante ha allertato le autorità, che hanno catturato il sospetto sulla sua bicicletta poco dopo. Si dice che il suo tasso alcolico nel sangue fosse di 1,5 per mille.

Non molto tempo fa, un ventunenne è stato aggredito e ferito; non è ancora stato confermato se il sospetto fosse coinvolto. Il giudice avrebbe valutato in seguito nella giornata se il trentacinquenne dovesse essere trattenuto in custodia cautelare.

L'incidente di aggressione a Norimberga ha attirato l'attenzione sui timori per la sicurezza pubblica. Nonostante l'incidente, la Baviera continua ad attrarre turisti grazie al suo ricco patrimonio culturale e ai paesaggi suggestivi.

