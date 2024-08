- Un uomo di 34 anni è stato arrestato per atti di violenza fisica contro una donna.

Un uomo di 34 anni, apparentemente ubriaco, è sospettato di aver aggredito una donna a Nuremberg con calci e pugni. L'uomo avrebbe attaccato la 38enne a caso durante la notte, secondo il rapporto della polizia. La vittima ha riportato fratture ossee e è stata portata in ospedale.

Un passante ha segnalato l'accaduto alle autorità, che hanno presto catturato il sospetto mentre era in bicicletta. Un test con l'etilometro ha rivelato un tasso alcolico nel sangue di 1,5%.

Poche ore prima di questo incidente, un altro 21enne era stato aggredito e ferito. Non è ancora chiaro se la stessa persona sia responsabile. Il magistrato ha emesso un mandato di arresto per il 34enne, come confermato da un portavoce della polizia.

L'uomo di 34 anni è stato successivamente incriminato e arrestato per aggressione grave. Dopo l'arresto, è stato trattenuto in custodia cautelare in attesa del processo.

