- Un uomo di 32 anni è in custodia per incendio doloso.

Gli investigatori hanno arrestato un uomo di 32 anni sospettato di aver appiccato il fuoco a un'auto parcheggiata nel distretto di Böblingen. Il sospettato è accusato di incendio doloso e è stato posto in custodia cautelare, come comunicato congiuntamente dalla polizia e dalla procura di Stoccarda. Non è stato fornito alcun movente fino ad ora.

L'incendio davanti a un edificio residenziale a Schönaich della scorsa settimana ha causato ingenti danni. Un residente della casa ha riportato lievi ferite a causa dell'inalazione di fumo, come riferito da un portavoce della polizia.

L'uomo di 32 anni è anche sospettato di aver tentato di appiccare fuoco alla stessa auto in luglio. Si presume che abbia appiccato fuoco a un'altra auto nello stesso luogo in gennaio dell'anno scorso.

L'incendio si è propagato a tre altri veicoli e alla facciata dell'edificio prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Due altri autovetture sono state danneggiate. Secondo i precedenti resoconti della polizia, i danni sono stimati intorno ai 400.000 euro.

I vigili del fuoco hanno salvato 27 residenti, alcuni tramite scale. Dopo l'incidente, alcune parti della casa di Schönaich non erano più abitabili. È stato organizzato l'alloggio per due persone.

Il sospettato è stato arrestato lo scorso giovedì, un giorno dopo l'incendio, e portato davanti al giudice il giorno successivo.

