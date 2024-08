- Un uomo di 30 anni in custodia dopo la morte di un bambino

Dopo la morte violenta di un bambino di due anni del distretto di Pinneberg, un uomo di 30 anni è in custodia. Il sospetto è stato arrestato mercoledì in base a un mandato di arresto del 22 luglio per tentato omicidio e portato davanti a un giudice giovedì, secondo un portavoce della Procura della Repubblica di Itzehoe.

L'incidente è avvenuto il 3 luglio a Wedel. Il bambino è morto martedì in ospedale, dove era stato ricoverato con gravi ferite. Si sta indagando sul collegamento tra le ferite e la morte mediante medicina legale. Il mandato di arresto rimane per tentato omicidio, ma a seguito della morte del bambino, la Procura della Repubblica ora accusa il 30enne di omicidio.

Non sono stati forniti dettagli sulla località e le circostanze dell'arresto. Il portavoce non ha commentato neanche l'eventuale corso degli eventi o il contesto del crimine. Il sospetto non ha rilasciato dichiarazioni. Secondo le informazioni, la madre del bambino e il sospetto avevano una relazione personale stretta.

L'indagine sulla causa delle gravi ferite che hanno portato alla morte del bambino è ancora in corso, in quanto rientra nella sfera dell'analisi della scena del crimine. Nonostante la prima accusa di tentato omicidio, la Procura della Repubblica ha ora elevato le accuse contro il sospetto a omicidio.

Leggi anche: