- Un uomo di 29 anni muore dopo aver colpito un albero con il suo veicolo.

Un automobilista di 29 anni ha trovato la sua tragica fine in un incidente mortale su una strada secondaria isolata all'interno del distretto di Eichstätt. Secondo le autorità, stava viaggiando da Wettstetten verso Schelldorf durante le ore pomeridiane. In un'area boschiva, ha inspiegabilmente sterzato a destra mentre affrontava una curva a sinistra, sbattendo frontalemente contro un albero. È stato portato al nosocomio di Ingolstadt con ferite gravi, ma purtroppo è deceduto in seguito. La causa del suo allontanamento dalla carreggiata a Stammham è rimasta sconosciuta. Il luogo dell'incidente è stato bloccato per circa tre ore.

L'automobilista stava guidando il suo veicolo sulla strada secondaria quando l'incidente tragico è avvenuto. Dopo lo schianto, i servizi di emergenza hanno rimosso il veicolo danneggiato dalla carreggiata.

