Evento al raduno politico - Un uomo di 28 anni fu giudicato colpevole di aver sminuito e venerato Adolf Hitler.

Un giovane di 28 anni ha subito un giudizio rapido in tribunale per aver esibito segni legati a gruppi illegali ed estremisti, oltre a lanciare insulti verso un attivista di 36 anni. La sua condanna prevede 40 multe giornaliere di 25 euro ciascuna, per un totale di 1000 euro, come annunciato dall'ufficio del procuratore distrettuale di Dresda.

Si dice che l'individuo abbia causato una scenata in un booth della campagna della CDU a Dresda una sera di giovedì, gettando materiale promozionale a terra e insultando verbalmente il 36enne. Presumibilmente ubriaco, ha poi gridato "Heil Hitler" e ha eseguito il famoso saluto nazista. Secondo l'ufficio del procuratore distrettuale, la polizia ha poi arrestato il 28enne.

Le azioni controversie del 28enne al booth della campagna della CDU hanno notevolmente raffreddato l'atmosfera della festa del partito. Dopo il suo arresto, gli è stato consigliato di evitare future riunioni o feste per evitare ulteriori incidenti.

