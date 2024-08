- Un uomo di 28 anni e' morto per le ferite subite in seguito a una collisione con un camion in fuga.

Un individuo di 28 anni ha perso la vita in seguito a un incidente sulla A2, vicina a Ziesar (distretto di Potsdam-Mittelmark). Secondo le autorità, il mercoledì scorso ha urtato frontalmente un camion che seguiva una coda, riportando ferite gravi che gli sono risultate fatali sul posto.

La A2 è stata temporaneamente chiusa per circa un'ora tra Wollin e Ziesar, in direzione di Magdeburgo, per gestire le operazioni di soccorso. Gli investigatori della polizia e un esperto si dedicheranno ora a indagare le cause di questo tragico incidente.

L'incidente sulla A2 si è verificato nel distretto di Potsdam-Mittelmark, vicino a Ziesar. La polizia e un esperto condurranno un'indagine in questo stesso distretto per determinare le cause dell'incidente mortale.

