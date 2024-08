- Un uomo di 25 anni tedesco ha una tragica morte in Abruzzo.

In Italia, sono stati ritrovati i resti di un tedesco di 25 anni, presumibilmente morto durante le sue avventure di alpinismo. Il corpo è stato recuperato dal team di soccorso in montagna dopo una ricerca rigorosa durata diversi giorni in una fessura situata sul Monte Prena, una vetta alta 2.561 metri nella catena montuosa dell'Abruzzo, centro Italia. Sono stati utilizzati anche aerei come elicotteri e droni nell'operazione di soccorso.

Il giovane era scomparso da un periodo considerevole dopo la sua partenza per un'escursione in montagna. I media italiani hanno riferito che la sua famiglia aveva ricevuto una forma di comunicazione da lui fino al 9 agosto. Il tedesco stava studiando forestazione sotto il programma di scambio europeo Erasmus nella città italiana del Nord di Padova. Stava esplorando le montagne da solo.

Appena appresa la notizia, la sua famiglia preoccupata ha segnalato la situazione alle autorità italiane. Immediatamente è stata avviata un'operazione di soccorso urgente per localizzare il montanaro disperso.

