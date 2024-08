- Un uomo di 23 anni muore in un passaggio di Watzmann

Un giovane è morto dopo essere caduto mentre attraversava il Watzmann nelle Alpi di Berchtesgaden. Il 23enne di Erlangen è stato segnalato disperso da un amico sabato sera. Il giorno successivo, il corpo del climber disperso è stato trovato e trasportato nella valle con un elicottero della polizia. L'uomo aveva riportato gravi ferite da impatto, ha dichiarato un portavoce della polizia. Si presume che sia caduto nella zona della Mittelspitze sul lato occidentale.

Amici separati a causa delle condizioni meteorologiche

I due amici, secondo la polizia, avevano intenzione di attraversare il Watzmann insieme. Avevano già raggiunto Berchtesgaden giovedì e avevano scalato insieme fino al Watzmannhaus. Hanno passato la notte lì, ha detto la polizia, e hanno scalato ancora più in alto fino all'Hocheck. A causa delle condizioni meteorologiche avverse, il compagno del 23enne ha voluto abortire la traversata. Gli amici si sono separati dopo una sosta sulla vetta.

In seguito, il 23enne, secondo il suo compagno, ha continuato a scalare verso la Mittelspitze con un gruppo di scalatori inizialmente sconosciuti. Il giovane uomo non ha contattato il suo amico e non era raggiungibile, portando all'allarme sabato sera.

La polizia cerca testimoni

La ricerca del giovane uomo da parte della polizia di frontiera di Piding e del soccorso alpino di Ramsau è stata inizialmente sospesa a causa del buio imminente e delle condizioni del vento avverse. La domenica, i team di soccorso hanno trovato il corpo del 23enne. La polizia cerca testimoni.

La separazione degli amici ha portato a una situazione in cui il 23enne stava scalando con un gruppo sconosciuto, potenzialmente esponendosi a maggiori rischi a causa della pressione eccessiva per completare la scalata prima che le condizioni meteorologiche peggiorassero. Dopo l'incidente tragico, la polizia esorta chiunque possa aver assistito agli eventi che hanno portato all'incidente a farsi avanti, poiché la loro testimonianza potrebbe fornire informazioni preziose.

