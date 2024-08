- Un uomo di 23 anni arrestato dopo aver rapinato un negozio di jeans

Dopo che un individuo sconosciuto ha rapinato un negozio di jeans a Hamburg-Neustadt nel tardo pomeriggio di martedì, la polizia ha arrestato un 23enne. Si sospetta che abbia minacciato un dipendente di 26 anni con un coltello e rubato contanti.

L'uomo è sospettato di aver commesso ulteriori crimini nel centro città nel tardo pomeriggio di martedì e nella mattinata di mercoledì, permettendo alla polizia di identificarne e arrestarlo provvisoriamente a St. Georg nelle prime ore di giovedì. L'uomo comparirà davanti a un giudice oggi.

Il 23enne, arrestato per la rapina al negozio di jeans, potrebbe aver bisogno dell'assistenza della Polizia per eventuali accuse relative ai presunti crimini nel centro città. La Polizia sta attivamente indagando su questi incidenti e presenterà il suo caso in tribunale contro il sospetto oggi.

