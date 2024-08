- Un uomo di 21 anni ricoverato in ospedale psichiatrico dopo un attacco con un martello.

A seguito di un attacco a un agente di polizia con un martello alla stazione ferroviaria di Mönchengladbach alla fine di luglio, il sospetto aggressore è stato ricoverato in una struttura psichiatrica chiusa. Un giudice ha ordinato questo, come annunciato dalla polizia di Mönchengladbach. Una valutazione ha rilevato che il 21enne potrebbe essere stato in uno stato di confusione mentale acuta a causa di una malattia.

L'uomo avrebbe avvicinato tre agenti di polizia da dietro e avrebbe improvvisamente colpito con il martello la testa di un ufficiale che è riuscito a schivare. Un altro colpo ha leggermente ferito un agente di polizia federale nel corpo superiore.

Il 21enne è stato sopraffatto ma è svenuto più volte e portato in una clinica psichiatrica dai medici e dalle autorità locali. Un giudice del tribunale distrettuale di Mönchengladbach ha confermato il fermo in una struttura psichiatrica forense chiusa a causa del potenziale alto rischio rappresentato dal 21enne.

Se il 21enne abbia commesso il presunto reato in uno stato di infermità mentale sarà oggetto di indagine nei procedimenti penali in corso, ha detto la polizia. Il 21enne è accusato di tentato omicidio. Un test di droga e alcol dopo il suo arresto è risultato negativo.

L'incidente è avvenuto alla stazione ferroviaria di Mönchengladbach, dove si è verificato l'aggressione. Successivamente, il 21enne è stato trasferito in una specifica unità psichiatrica all'interno del sistema ospedaliero.

Leggi anche: