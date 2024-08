- Un uomo di 20 anni è morto per incidente lungo l'autostrada A2 vicino Braunschweig.

Un giovane di vent'anni ha perso la vita in un incidente sulla A2 autostrada vicino a Brunswick. Era un passeggero in un veicolo guidato da un ventiseienne che è entrato in collisione con un autocarro intorno a mezzanotte di un mercoledì, come hanno dichiarato le autorità. La causa dell'incidente vicino all'aeroporto di Brunswick rimane sconosciuta.

I due uomini erano diretti a Berlino quando l'incidente è avvenuto. L'impatto ha fatto uscire il ventenne dall'auto. Il guidatore è riuscito a trascinare il giovane fuori dalla strada e prestargli i primi soccorsi. Entrambi sono stati poi portati in ospedale, dove il passeggero è morto a causa delle sue ferite.

Il guidatore dell'auto e il trentunenne autista del camion sono usciti illesi dall'incidente. L'autostrada è rimasta chiusa per ore. Sono state avviate procedure legali contro diversi guidatori per non aver istituito un corridoio di sicurezza.

La polizia è intervenuta sulla scena per indagare sulla causa dell'incidente. A causa della gravità dell'incidente, la polizia ha emesso un avvertimento agli altri guidatori per mantenere una distanza di sicurezza sull'A2 autostrada.

