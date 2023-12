Un uomo del New Hampshire incriminato per aver minacciato tre candidati presidenziali

I candidati alla presidenza non sono nominati nei documenti di accusa. Un portavoce del candidato repubblicano Vivek Ramaswamy aveva precedentemente dichiarato alla CNN che la campagna dell'imprenditore tecnologico era un obiettivo delle minacce.

L'uomo, Tyler Anderson, 30 anni, è accusato di aver minacciato i tre candidati in una serie di messaggi di testo a novembre e dicembre.

Secondo l'accusa, Anderson avrebbe minacciato di "impalare" e "sventrare" un candidato, di "far saltare la testa" a un secondo e di "far saltare il cervello" a un terzo candidato. Avrebbe anche minacciato di "uccidere tutti" a un evento della campagna elettorale.

Anderson è accusato di tre capi d'accusa per aver trasmesso una minaccia interstatale. Non ha ancora presentato una dichiarazione formale e il suo avvocato non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

All'inizio del mese è stato accusato di aver minacciato un candidato alla presidenza durante una tappa della campagna elettorale nello Stato.

Le accuse contro Anderson arrivano mentre i funzionari pubblici riferiscono di dover affrontare un diluvio di messaggi violenti. Un recente rapporto della CNN ha rilevato un numero impressionante di minacce e molestie rivolte a membri del Congresso e ad altri funzionari pubblici nel periodo che precede quelle che probabilmente saranno tra le elezioni presidenziali politicamente più tossiche della storia moderna.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com