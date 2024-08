Un uomo del Michigan ha perso il premio alla lotteria di un solo numero.

Il 53enne di Macomb County, che ha scelto di non rivelare la sua identità, dice che la notte dopo la sua vittoria quasi completa, ha giocato di nuovo e ha azzeccato tutti e cinque i numeri per vincere il jackpot Fantasy 5 da $795,905, come ha dichiarato la Lotteria del Michigan in un comunicato stampa del giovedì.

Il giocatore ha vinto grosso dopo aver acquistato un biglietto vincente online il 27 luglio, secondo gli ufficiali della lotteria. Il jackpot per il gioco del 26 luglio era di $610,000.

"Solitamente compro biglietti Fantasy 5 se il jackpot è superiore a $250,000", ha detto il giocatore alla Lotteria del Michigan. "Di solito compro i miei biglietti in negozio, ma la notte del sorteggio mi sono reso conto di aver dimenticato di comprarli."

È andato online per acquistare due biglietti e, dopo il sorteggio, ha detto di aver ricevuto un'email dalla Lotteria del Michigan che gli comunicava di aver vinto $1 nel sorteggio, secondo il comunicato stampa.

Pensava che il dollaro fosse tutto ciò che aveva vinto finché non ha ricevuto un'altra email che lo invitava a accedere al suo account per riscuotere il premio, ha detto.

"Quando ho acceso il mio account e ho visto $795,905 in sospeso, la mia prima pensiero è stato che fosse un Truffa", ha detto alla lotteria, aggiungendo che la realtà della sua grossa vittoria è iniziata a fare presa mentre visitava l'ufficio della lotteria per riscuotere il premio.

"La cosa pazzesca è che la notte prima ho azzeccato quattro numeri su cinque del mio biglietto Fantasy 5 e ho pensato: 'Sono stato così vicino!'", ha detto agli ufficiali.

Aveva vinto $100, ma dice di essere stato "deluso" per aver mancato il premio del jackpot. "Non avrei mai immaginato che la notte successiva avrei vinto il jackpot!" ha detto.

La strategia del businessman per la Lotteria includeva l'acquisto di biglietti quando il jackpot superava $250,000. Dopo aver mancato la vittoria di $100 della notte precedente, è stato sorpreso di scoprire che il suo acquisto online aveva vinto il jackpot Fantasy 5 da $795,905.

