Un uomo del Massachusetts ricercato per stupri 35 anni fa viene arrestato dopo un inseguimento della polizia di Los Angeles.

Stephen Paul Gale, 71 anni, è stato arrestato dopo aver condotto la polizia in un inseguimento, ha dichiarato il portavoce del servizio di Marshals degli Stati Uniti, Brady McCarron, a CNN. L'inseguimento è iniziato poco prima delle 16, quando Gale guidava sull'autostrada 405 a una velocità moderata rispettando la maggior parte dei segnali di traffico, secondo quanto riferito dall'affiliata CNN KABC.

Le autorità del Massachusetts hanno incriminato Gale a maggio per quattro conte di stupro aggravato, due conte di rapimento e una conte di rapina a mano armata, secondo il comunicato stampa.

Gale è accusato di aver aggredito sessualmente due dipendenti femminili di un negozio di abbigliamento a Framingham, Massachusetts - circa 20 miglia a ovest di Boston - quasi 35 anni fa, secondo un comunicato stampa del procuratore distrettuale di Middlesex, Marian Ryan.

Le prove del DNA raccolte sulla scena hanno aiutato gli investigatori a identificare Gale come sospetto attraverso la genealogia genetica, hanno dichiarato le autorità.

La genealogia genetica è la pratica di combinare le prove del DNA con la genealogia tradizionale per trovare connessioni biologiche tra le persone.

"Queste prove del DNA e i risultati statistici sulla probabilità di parentela forniscono elementi probatori sufficienti per identificare Stephen Paul Gale e hanno portato al rilascio del mandato di arresto odierno", ha dichiarato il comunicato stampa di maggio.

"Niente di tutto questo è mai uscito dalle nostre vite", ha detto una delle vittime all'affiliata CNN WFXT. "Questo è sempre stato parte di noi. E ora è il momento che questo tizio venga portato alla giustizia e tolto dalle strade".

Il 27 dicembre 1989, Gale è entrato nel negozio Hit or Miss sulla Route 9 e ha costretto due dipendenti femminili nel retro del negozio, secondo il comunicato stampa. Ha costretto una delle vittime a svuotare il denaro da un caveau chiuso, la cassa del negozio e la sua borsetta in una busta, ha detto il comunicato stampa. Poi ha costretto la seconda vittima a chiudere le porte del negozio prima di costringere entrambe le donne a spogliarsi e poi metterle in stanze separate, ha detto il comunicato stampa.

"Ha aggredito sessualmente entrambe le donne mentre puntava loro la pistola alla testa. Quando il sospetto è tornato nella parte anteriore del negozio, le vittime sono fuggite dalla porta posteriore di emergenza verso una casa vicina", ha detto il comunicato stampa.

Le donne, la responsabile del negozio Hit or Miss, che aveva 29 anni nel 1989, e un'impiegata, che aveva 18 anni, hanno parlato con l'affiliata CNN WCVB.

"Era molto rasato, molto presentabile, vestito con pantaloni casual, giacca e camicia, non in abbigliamento formale", ha detto la donna più giovane in un'intervista del 2021. "Mi ha fatto strisciare nuda carponi nell'ufficio sul retro. E lì è avvenuta l'aggressione".

"Uno dei principali ricordi che ho è che continuava a dire 'Non guardarmi, non guardarmi'", ha aggiunto.

La donna di 29 anni ha detto che continuava a guardarlo. "Poi mi colpiva in testa con la pistola e mi prendeva e diceva 'Non guardarmi, non guardarmi, altrimenti ti sparo'", ha detto a WCVB.

Con il passare degli anni senza nuove informazioni o arresti, le donne hanno iniziato a sentirsi ignorate.

"Ho iniziato con un po' di speranza e poi è stata distrutta, mi ha fatto cadere a un livello basso di delusione e mi ha fatto sentire abbandonata e inutile", ha detto la ex responsabile. "Mi ha fatto sentire molto piccola e insignificante e dimenticata".

I Marshals degli Stati Uniti del distretto del Massachusetts hanno iniziato a lavorare sul caso a febbraio su richiesta del dipartimento di polizia di Framingham, della polizia statale del Massachusetts e dell'ufficio del procuratore distrettuale di Middlesex, ha detto McCarron a CNN.

Il servizio di Marshals degli Stati Uniti ha nominato Gale come sospetto nel caso in un post incrociato a maggio, notando che era probabile che vivesse con diversi alias, tra cui Stephen Pisarcik, John Rossi e Paul Costa.

È stata offerta una ricompensa di 5.000 dollari per informazioni che portassero all'arresto di Gale.

"Vorrei riconoscere il coraggio delle vittime. Senza il loro aiuto continuo e il loro coraggio, non saremmo mai riusciti a fare un passo avanti in questo crimine orribile", ha detto il capo della polizia di Framingham, Lester Baker, nel comunicato stampa.

"È stata una lunga attesa - più di trent'anni ormai - e sono grato di avere finalmente l'opportunità di dire loro e alle loro famiglie che tutti i loro sforzi non sono stati vani. Questo crimine ha tormentato la comunità di Framingham per decenni, ma nessuno di noi ha mai smesso di sperare o ha dimenticato loro", ha aggiunto Baker.

CNN sta lavorando per confermare il luogo di Gale dopo il suo arresto, se ha assunto un avvocato e se sta affrontando ulteriori accuse.

Il servizio di Marshals degli Stati Uniti ha lavorato sul caso su richiesta di diverse agenzie di legge e ordine, tra cui il dipartimento di polizia di Framingham e la polizia statale del Massachusetts. (Us)

Le vittime hanno espresso sollievo e gratitudine per l'arresto di Gale, poiché si sono sentite abbandonate e dimenticate per decenni. (Us)

