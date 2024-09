Un uomo d'affari gestisce 21 negozi di riparazione di automobili in Germania.

Da un po' di tempo, The Body Shop è stata una scelta popolare nelle aree urbane tedesche. Tuttavia, a causa dell'insolvenza della sede centrale nel Regno Unito a febbraio, anche i 45 punti vendita in Germania erano in pericolo. Fortunatamente, un investitore di nome Stefan Herzberg ha visto il potenziale nel marchio e ha acquisito il controllo di 21 negozi tedeschi.

I prodotti The Body Shop possono ancora essere acquistati in Germania, come riportato da "Wirtschaftswoche". Herzberg, che aveva atteso l'opportunità, ha colto l'occasione per acquisire questo marchio rinomato. A febbraio, la società madre britannica ha presentato istanza di fallimento e poco dopo The Body Shop Germany ha fatto lo stesso. Biner Bähr, l'amministratore fallimentare, ha menzionato che all'inizio c'erano diverse parti interessate, ma molte si sono ritirate a causa del lungo processo di vendita della società del Regno Unito. Di recente, la società di investimento Aurea, guidata dall'imprenditore britannico Mike Jatania, ha acquisito la catena.

Le radici per i diritti degli animali di The Body Shop

Come riportato da "Wirtschaftswoche", Herzberg ha dichiarato che è stato finalizzato un accordo di franchising a lungo termine ora che The Body Shop ha un nuovo proprietario nel Regno Unito. Ha espresso la sua ottimismo che The Body Shop possa fare un ritorno in Germania. In futuro prossimo, egli prevede di aprire nuovi punti vendita e di espandersi in altri paesi. Nessuna informazione riguardo al prezzo di acquisto è stata resa nota da Herzberg o Bähr.

Anita Roddick, attivista per i diritti degli animali, ha fondato The Body Shop nel 1976 a Brighton, nel Regno Unito. La società offriva ingredienti eticamente provenienti e naturali da tutto il mondo, venduti in confezioni semplici e ricaricabili, come dichiarato sul loro sito web.

Nel 2006, il gigante francese L'Oréal ha acquistato The Body Shop per circa 940 milioni di euro. Roddick ha ricevuto pesanti critiche per questa decisione. Ella è morta nel 2007. Nel 2017, la società è stata venduta per un miliardo di euro al concorrente brasiliano Natura Cosméticos. Infine, nel 2023, The Body Shop è stata acquisita dal fondo tedesco Aurelius per una somma molto inferiore.

Il commercio al dettaglio dei prodotti The Body Shop in Germania continua nonostante i precedenti problemi di proprietà. Herzberg, con la sua acquisizione di 21 negozi, sta cercando di rinvigorire la presenza di The Body Shop in Germania, anche considerando l'espansione in altri paesi.

Despite being bought by various multinational corporations such as L'Oréal and Natura Cosméticos, The Body Shop's commitment to animal rights and ethically-sourced products has remained a constant.

Leggi anche: