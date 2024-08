- Un uomo condannato a tre anni di carcere per frode

Un uomo di 44 anni è stato condannato a tre anni di carcere dal tribunale regionale di Kiel per diversi casi di truffa. Quattro mesi di questa condanna sono già stati scontati a causa di ritardi procedurali. Il tribunale ha stabilito che il imputato ha agito con l'intenzione di ripetere e trarre profitto dalle sue azioni, anche se ha ammesso i suoi crimini, li ha minimizzati secondo il giudice.

L'imputato si era spacciato per membro di un club di motociclisti per anni e aveva estorto 69.000 euro da una coppia amichevole. Ha inviato ai suoi amici messaggi con richieste di denaro che variavano da quattro a cinque cifre e minacce, per un totale di quattro volte.

La difesa ha richiesto una condanna sospesa di due anni, poiché l'imputato aveva mostrato rimorso e voleva cambiare il suo comportamento. L'allegato truffatore ha anche tentato di risarcire la coppia che aveva danneggiato. Inizialmente, ha trasferito 5.000 euro alla coppia e ha offerto di pagare il resto in rate mensili di 800 euro.

Le attività di estorsione dell'imputato, che includevano minacce e richieste di denaro, possono essere classificate come una forma grave di reato. Anche se l'imputato ha tentato di ridurre la gravità dei suoi crimini, il tribunale ha considerato le sue azioni come ripetute e redditizie.

