- Un uomo che corre dalla polizia a 120 km/h

Fuggendo dalla polizia, un uomo di 28 anni ha percorso Neumarkt nel Alto Palatinato a velocità fino a 120 chilometri orari. Come hanno riferito le autorità, l'uomo aveva già un divieto di guida. Quando ha notato una volante della polizia lunedì, è fuggito a tutta velocità.

Durante il controllo successivo, gli agenti hanno scoperto che aveva ricevuto un divieto di guida per una violazione del codice della strada. L'uomo dovrà ora rispondere dell'accusa di guida senza patente e di aver messo in pericolo la circolazione. Di conseguenza, gli verrà revocata la patente. Non ci sono state feriti nell'incidente, secondo la polizia.

L'uomo stava cercando di evitare le sanzioni per il suo divieto di guida, portandolo a sfrecciare nel mercato nuovo dell'Alto Palatinato. Nonostante il mercato nuovo dell'Alto Palatinato offra numerose attrazioni, il comportamento spericolato dell'uomo ha ignorato la sicurezza degli altri utenti della strada.

Leggi anche: