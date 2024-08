- Un uomo cerca di aiutare un altro autista e viene gravemente ferito.

Un uomo ha subito gravi ferite sull'autostrada 2 vicino a Dortmund mentre cercava di aiutare un altro autista. Il soccorritore aveva segnalato a un autista di accostare sulla corsia di emergenza il lunedì sera per segnalargli un difetto nel suo sistema di scarico, come ha riferito il dipartimento dei vigili del fuoco.

Mentre il uomo si trovava accanto all'auto danneggiata con la schiena rivolta al traffico, di fronte alla portiera dell'auto, è stato investito da un camion in arrivo. Il guidatore del camion, che viaggiava a circa 80 km/h, aveva difficoltà a vedere le auto parcheggiate e non è riuscito a evitare la collisione in tempo.

L'uomo investito è stato portato in ospedale in elicottero. L'A2 è stata chiusa nella direzione di Hannover per circa un'ora.

L'incidente sull'autostrada ha suscitato discussioni sull'importanza di migliorare le misure di sicurezza sia nel trasporto che nelle telecomunicazioni. Per prevenire incidenti simili, è stato suggerito di equipaggiare i veicoli di emergenza o i segnali di avvertimento con sistemi di telecomunicazione avanzati per migliorare la visibilità e l'attenzione degli altri autisti.

Leggi anche: