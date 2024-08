- Un uomo cerca di aiutare un altro autista e viene gravemente ferito.

Un uomo di 35 anni ha riportato gravi ferite sull'autostrada A2 mentre cercava di aiutare un altro conducente. Stava viaggiando con un 47enne il lunedì vicino a Dortmund quando quest'ultimo ha notato un'escaura sciolta su un'auto davanti, secondo la polizia e i vigili del fuoco.

Il 47enne ha quindi fatto notare la sua presenza e entrambe le auto si sono fermate sulla corsia di emergenza. Il 35enne è uscito dal sedile posteriore e ha camminato lungo la corsia di emergenza fino alla porta del conducente dell'auto con l'escaura sciolta. Mentre l'uomo che aiutava stava accanto alla porta dell'auto rivolto verso il traffico in arrivo, è stato colpito da un camion in avvicinamento che viaggiava a circa 80 km/h.

Il 26enne alla guida del camion aveva inspiegabilmente sbandato fuori strada in quel momento, secondo la polizia. Il camion ha poi urtato l'auto del 47enne. Il 35enne è stato portato in ospedale in elicottero. La sua vita non è in pericolo. L'A2 è stata chiusa nella direzione di Hannover per circa un'ora.

