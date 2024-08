- Un uomo calcia un nuotatore in piscina in stato di incoscienza

Un padre ha preso a calci un nuotatore fino a farlo svenire in una piscina all'aperto a Neu-Ulm dopo aver urtato il figlio noveenne dell'uomo sul bordo della piscina. Altri bagnanti hanno notato il nuotatore che affondava e lo hanno salvato. L'uomo è stato portato in ospedale. Il sospetto è fuggito inizialmente ma si è poi costituito alla polizia dopo l'incidente di sabato. La polizia sta indagando sul caso per sospetto di lesioni gravi.

