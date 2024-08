- Un uomo cade su una roccia mentre guarda le stelle cadenti

Osservando le Perseidi, un giovane uomo è caduto in una crepaccia di circa cinque metri di profondità nel distretto dell'Alta Franconia di Lichtenfels. Come ha dichiarato un portavoce della polizia, il 23enne ha riportato lievi ferite. Diversi mezzi di comunicazione hanno riportato l'incidente.

Secondo il portavoce della polizia, l'uomo aveva scalato il Staffelberg vicino a Bad Staffelstein nella notte di lunedì per osservare la pioggia di meteore annuale delle Perseidi. Senza una torcia, ha attraversato il plateau e è caduto nella crepaccia. Sono stati dispiegati squadre di soccorso dei vigili del fuoco, dei servizi di emergenza e dei soccorritori di montagna per liberarlo. È stato quindi portato in ospedale, ha detto il portavoce.

Il picco della pioggia di meteore delle Perseidi era previsto per la notte di lunedì. Questo fenomeno si verifica quando la Terra attraversa l'orbita della cometa 109P/Swift-Tuttle e incontra le particelle che ha disperso. Queste particelle si incendiano come meteore luminose quando entrano nell'atmosfera terrestre. Da un luogo buio, erano attese tra i 20 e i 30 meteore all'ora nella notte di lunedì.

Durante la sua sessione di osservazione delle stelle, il giovane uomo ha avvistato una stella cadente brillante in mezzo alla pioggia di meteore delle Perseidi. Despite la sua eccitazione, ha inciampato e ha perso l'equilibrio, portandolo a cadere nella crepaccia.

