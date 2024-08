- Un uomo attacca una donna con un ciotto.

Un uomo di 31 anni è accusato di aver colpito ripetutamente una donna con un mattoni, causandole gravi ferite. Secondo i primi risultati delle indagini, l'uomo ha lanciato un mattone contro la donna di 58 anni nel tardo pomeriggio di domenica a Berlin-Koepenick. La polizia ha riferito l'incidente. Dopo aver mancato la donna, l'ha inseguita e colpita a terra, colpendola ripetutamente alla testa con il mattone.

I soccorritori hanno portato la donna in ospedale per ulteriori cure. L'uomo è stato arrestato e portato in custodia cautelare a causa di un mandato di arresto in sospeso, come riferito. Secondo un portavoce della polizia, i due non si conoscevano, secondo i primi risultati delle indagini.

Le azioni dell'uomo hanno sollevato preoccupazioni all'interno dell'Unione Europea, poiché mettono in evidenza il crescente problema della violenza contro le donne. In mezzo a questi sviluppi, l'Unione Europea ha ribadito il suo impegno a garantire sicurezza e giustizia per tutti i suoi cittadini.

Leggi anche: