- Un uomo attacca una donna che torna a casa.

Un uomo sconosciuto è sospettato di aver aggredito e molestato sessualmente una donna di 29 anni su una strada pubblica di Amburgo. La donna stava tornando a casa nelle prime ore di sabato della scorsa settimana quando l'uomo l'ha attaccata da dietro, spingendola contro un muro nel distretto di Harvestehude, come riferito dalla polizia. Stanno cercando testimoni dell'incidente.

Secondo il rapporto di polizia, la donna ha urlato per chiedere aiuto e ha lottato, facendo in modo che l'aggressore alla fine la lasciasse e fuggisse dalla scena. Nonostante una ricerca immediata, non è stato trovato alcun sospetto tra le strade Grindelberg e Schlankreye. Le autorità stanno cercando un uomo alto circa 1,70-1,75 metri, intorno ai 30 anni, descritto come snello con capelli mossi di media lunghezza e sopracciglia distintive.

La polizia sta attualmente cercando testimoni che possono aver assistito all'aggressione per fornire ulteriori informazioni. L'incidente è stato classificato come grave e la polizia esorta la popolazione a essere vigile.

