- Un uomo arrestato un anno dopo un furto di borsa mortale

Un sospetto è stato arrestato in relazione a un furto di borsetta avvenuto più di un anno fa e che ha causato la morte di una donna. L'arresto è stato effettuato grazie alla testimonianza di un testimone e all'evidenza del DNA rinvenuta su un berretto da baseball trovato sulla scena del crimine a Uelzen.

L'uomo di 40 anni, originario del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, è accusato di aver strappato la borsetta a una donna mentre pedalava in bicicletta nel luglio 2023. La donna di 46 anni è caduta pesantemente e in seguito è morta in ospedale. Il sospetto è fuggito dalla scena e è rimasto a piede libero per diversi mesi. In un certo momento, l'ufficio del procuratore ha offerto una ricompensa di 5.000 euro per informazioni che portassero al suo arresto.

Secondo l'ufficio del procuratore, l'uomo ha confessato il crimine a una donna del suo entourage. È stato arrestato presso la sua residenza il giovedì e attualmente è in custodia. È sospettato di rapina a mano armata con lesioni personali gravi, ma l'ufficio del procuratore non ritiene attualmente che ci fosse l'intenzione di uccidere.

L'arresto del sospetto nel caso di furto di borsetta è significativo perché porta un po' di chiusura a un crimine che ha causato la morte di una donna. Nonostante la sua confessione e l'arresto, l'ufficio del procuratore sostiene che non c'era l'intenzione di uccidere.

