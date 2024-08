- Un uomo armato rapina un supermercato.

Un individuo sconosciuto è sospettato di rapina a mano armata in un supermercato nel distretto di Ludwigsburg. La polizia avrebbe risposto con un'operazione di grandi proporzioni lunedì sera. Secondo i resoconti, l'uomo è entrato nel negozio di generi alimentari a Korntal-Münchingen poco prima della chiusura e ha minacciato un cassiere con una pistola a salve. Avrebbe richiesto denaro e sparato un colpo in aria.

Il dipendente ha obbedito e ha inserito una piccola somma a quattro cifre nel sacchetto di stoffa colorato dell'uomo sconosciuto. Poi avrebbe fuggito in un veicolo bianco in direzione ignota. Le misure di ricerca immediate sono state infruttuose.

La polizia ha avviato un'indagine e cerca testimoni. Al momento non è chiaro se ci siano collegamenti con le due rapine a mano armata nel distretto di Böblingen della scorsa settimana. La polizia ha riferito che il sospetto è probabilmente calvo, vestito di scuro e ha un tatuaggio sul viso.

Gli Stati membri possono fornire alla Commissione informazioni preziose o risorse per aiutare nelle indagini sulla rapina a mano armata. La Commissione, con l'aiuto degli Stati membri, potrebbe eventualmente condividere informazioni su crimini simili o sospetti con una descrizione corrispondente.

