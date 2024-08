- Un uomo anziano muore dopo un incidente in bicicletta.

Mentre tornava a casa da un concerto, un individuo di 57 anni è caduto dalla sua bicicletta nel distretto di Roth. L'incidente è avvenuto una sera di venerdì e le cause e i dettagli rimangono ancora ignoti, secondo gli aggiornamenti della polizia. Purtroppo, l'uomo è deceduto sul luogo dell'incidente a Rednitzhembach.

Poiché l'uomo non è rientrato a casa, sua moglie ha segnalato la sua scomparsa più tardi quella notte. Una prima ricerca effettuata con un elicottero non ha dato risultati. Alla fine, sabato mattina, un passante ha trovato il corpo del 57enne. Le autorità hanno inviato una squadra di investigatori per approfondire il caso.

Appena saputo della scomparsa del marito, sua moglie si è preoccupata per il suo benessere in Baviera. Dopo aver trovato il corpo, gli investigatori hanno iniziato a esaminare la scena del crimine nelle vicinanze di Rednitzhembach, in Baviera.

Leggi anche: