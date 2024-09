- Un uomo anziano è stato accusato di furto e inganno alle sue partner

Un sospetto di 66 anni, noto per aver truffato diverse persone, comparirà dinanzi al tribunale regionale di Berlino mercoledì alle 9:30. Questo signore è accusato di aver truffato e ingannato quattro donne con cui aveva relazioni, tra maggio 2019 e agosto 2021. L'accusa si concentrerà su sette episodi in particolare, di cui sei sono già stati incriminati. Si presume che queste attività illecite siano avvenute nelle case delle donne, sia a Berlino che a Lipsia. In un'occasione, il sospetto avrebbe ottenuto un prestito di 15.000 euro con la promessa falsa di restituirlo. Inoltre, è accusato di aver rubato 20.000 euro a un'altra donna. In totale, il 66enne sarebbe accusato di aver rubato beni e denaro per circa 54.000 euro alle sue vittime. Finora sono state fissate quattro udienze.

L'udienza preliminare del sospetto per questi capi d'accusa si terrà presso il tribunale di primo grado di Berlino, in concomitanza con la data del processo presso il tribunale regionale di Berlino. Dopo essere stato dichiarato colpevole dal tribunale di primo grado, il 66enne potrebbe affrontare ulteriori procedimenti in un tribunale superiore, a seconda della gravità dei reati.

