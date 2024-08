- Un uomo anziano di 76 anni ha subito lesioni minori dopo un incidente con un camion.

Un anziano di 76 anni è rimasto coinvolto in un incidente con un camion a Kassel, riportando ferite lievi. Secondo le autorità, l'individuo era a pochi istanti dal essere investito grazie all'intervento tempestivo di un passante. In una mattina di giovedì, questa persona aveva tentato di attraversare una strada con l'aiuto di un deambulatore.

A quanto pare, l'autista del camion, un 28enne, non aveva notato l'anziano, causando una collisione che ha provocato ferite lievi. L'autista del camion si è reso conto della situazione solo quando una donna di 22 anni ha urlato, attirando la sua attenzione sull'anziano che giaceva sotto il suo veicolo. Di conseguenza, ha fermato subito il camion.

La collisione con il camion ha provocato un incidente per l'anziano, per fortuna con solo ferite lievi. Non appena si è reso conto della situazione, l'autista del camion ha fermato il veicolo per evitare ulteriori danni.

