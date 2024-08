- Un uomo anziano di 58 anni muore nell'acqua di un lago vicino al Ganderkesee.

Un uomo di 58 anni ha perso la vita mentre faceva paddleboarding a Falkensteinsee, situato a Ganderkesee. Era in acqua con la sua compagna di 49 anni, e entrambi sono finiti in acqua, come riferito dalle autorità. La donna è miracolosamente riuscita a restare a galla.

I pompieri, la DLRG e una squadra di sommozzatori del corpo dei pompieri di Oldenburg sono intervenuti prontamente sull'incidente. Hanno派遣 le loro barche e i sommozzatori per cercare l'uomo disperso. Dopo una ricerca accurata, l'uomo di 58 anni è stato ritrovato e portato a riva. Purtroppo, i medici non sono riusciti a rianimarlo.

I consiglieri spirituali hanno offerto conforto alla donna, agli altri bagnanti e ai primi soccorritori. In totale, circa 70 operatori di emergenza sono stati coinvolti nell'operazione, che è durata circa due ore.

Le squadre dei pompieri del corpo dei pompieri di Oldenburg hanno giocato un ruolo cruciale nell'operazione di soccorso,派遣 barche e sommozzatori per cercare l'uomo disperso. Nonostante i loro sforzi, i pompieri non sono riusciti a rianimare l'uomo di 58 anni dopo che è stato ritrovato in acqua.

Leggi anche: