- Un uomo affogato nel lago

Un giovane uomo è annegato mentre nuotava nel Schweinfurter Baggersee in Bassa Franconia. L'uomo di 26 anni aveva trascorso la giornata al lago con la sua famiglia domenica, quando è entrato in acqua da solo, secondo la polizia. Dopo un po' di tempo, non è tornato e non è stato trovato. I servizi di emergenza, inclusi i vigili del fuoco, la polizia e i paramedici, hanno cercato la persona scomparsa utilizzando barche, droni e cani nella sera. Il giorno successivo, l'uomo di 26 anni è stato trovato e recuperato dall'acqua intorno al pomeriggio. La polizia criminale ha preso in carico le indagini per determinare la causa esatta del decesso.

La polizia ha assistito nelle ricerche del nuotatore disperso al Schweinfurter Baggersee. Dopo la scoperta dell'uomo, le indagini sulla sua morte sono state affidate alla polizia criminale.

