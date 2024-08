- Un uomo a Neumünster ferito da un colpo di arma da fuoco all' addome

Un uomo è rimasto gravemente ferito in una rissa per strada a Neumünster. Durante una discussione tra due uomini martedì sera, uno dei due ha estratto un'arma e ha sparato all'altro all'addome, ha detto il procuratore capo di Kiel, Michael Bimler, all'agenzia di stampa tedesca. L'uomo è stato portato in ospedale. "La vittima non è più in condizioni critiche." In precedenza, il SHZ aveva riferito.

Il sospetto autore del reato è fuggito inizialmente, ma poi si è costituito alla polizia. L'uomo ha reso dichiarazioni, ha detto Bimler. Tuttavia, il procuratore capo non ha fornito dettagli. La procura dello stato non ha inizialmente reso noti l'età e la nazionalità dei coinvolti.

La procura dello stato ha annunciato che "Si aggiunge: l'età e la nazionalità del sospetto saranno rivelate in una successiva conferenza stampa." Dopo ulteriori indagini, è stato scoperto che "Si aggiunge: l'arma utilizzata nella rissa è stata identificata come una pistola."

Leggi anche: