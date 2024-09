Un ufficiale diplomatico della divisione di sicurezza del Dipartimento di Stato confessa di aver partecipato alla violazione del Campidoglio.

Kevin Michael Alstrup è atteso per la sentenza il 12 febbraio da parte del giudice distrettuale degli Stati Uniti Randolph Moss.

Alstrup ha confessato i reati di disturbo della quiete pubblica e ingresso non autorizzato, esibizione o dimostrazione all'interno di un edificio del Campidoglio. Questi reati sono classificati come reati minori e comportano una pena detentiva massima di sei mesi.

Un avvocato che rappresentava Alstrup durante l'udienza di patteggiamento non ha risposto prontamente a una richiesta di commento via email.

Alstrup ha riconosciuto il suo ingresso nell'edificio del Campidoglio attraverso le porte dell'ala del Senato dopo che altri rivoltosi avevano violentemente forzato la porta e rotto le finestre. Ha scattato foto con una fotocamera prima di uscire dalla struttura circa 28 minuti dopo.

Alstrup è stato arrestato a febbraio a Washington, D.C., dove risiedeva il 6 gennaio 2021. Il giudice ha acconsentito a concedergli la libertà fino alla sentenza.

Secondo l'FBI, Alstrup, a causa del suo ruolo al Dipartimento di Stato, aveva esperienza nell'assicurare la sicurezza e la sicurezza per funzionari governativi di alto livello o luoghi sicuri come le ambasciate. Uno dei suoi supervisori lo ha riconosciuto in una foto della rivolta, ha affermato l'FBI.

In una conferenza stampa del venerdì, il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller ha confermato il "pieno sostegno" del suo dipartimento alle indagini del Dipartimento della Giustizia per punire le persone responsabili dei reati commessi quel giorno disastroso. Il dipartimento non ha fornito ulteriori dettagli sulla posizione di Alstrup quando richiesto.

Più di 1.500 persone sono state accusate di reati legati alla rivolta del Campidoglio. Più di 900 di loro hanno ammesso la colpevolezza, mentre più di 200 altri sono stati condannati dopo i processi.

Il reporter dell'AP Matt Lee, con sede a Washington, ha fornito informazioni aggiuntive.

L'arresto e le accuse successive di Alstrup hanno suscitato notevoli discussioni nel mondo della politica. Nonostante il suo ruolo precedente nell'assicurare la sicurezza al Dipartimento di Stato, le azioni di Alstrup durante la rivolta del Campidoglio hanno sollevato domande sull'esigenza di protocolli di sicurezza più rigorosi per i funzionari governativi.

