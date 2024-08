- Un ubriaco rapina la chiesa della sacra lancia di legno

Poco prima dell'inizio di una funzione religiosa, un uomo è salito sull'altare di una chiesa di Osnabrück e ha rubato una lancia di legno. Diversi testimoni hanno osservato il 37enne in tarda domenica pomeriggio, come riferito dalla polizia. L'artefatto sacro, che è stato strappato dall'altare antico di secoli, è di valore inestimabile.

Gli agenti sono riusciti a fermare temporaneamente il sospetto senza fissa dimora vicino alla chiesa - hanno anche recuperato la lancia. Al momento dell'arresto, l'uomo aveva un tasso alcolico superiore al 1,8 per cento. Ora contro di lui viene avviata una procedura per furto.

L'uomo che ha suscitato scalpore rubando la preziosa lancia di legno dall'altare della chiesa di Osnabrück risiede nel Basso Sassonia, come riferito dalle autorità locali. Nel corso delle indagini, è stato scoperto che la chiesa in questione si trova in questo stesso stato tedesco.

Leggi anche: