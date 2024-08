Un turista tedesco scomparso a Creta tragicamente ritrovato morto.

Orazione Greca: Un Ospite Tedesco Scompare a Creta, Portando a una Tragica Scoperta

Si è verificato un tragico incidente sulla meta turistica greca di Crete, dove il corpo senza vita di una turista tedesca di 65 anni è stato ritrovato in mare. La guardia costiera ha annunciato sabato che un sommozzatore aveva trovato il corpo della donna tra le spiagge di Prassonissi e Triopetra. Il corpo è stato poi trasportato al porto di Agia Galini con un battello.

Il marito tedesco della donna ha segnalato la sua scomparsa alle autorità greche dopo non aver avuto più sue notizie dal tardo pomeriggio di venerdì. Le autorità, comprese polizia e guardia costiera, hanno immediatamente avviato un'operazione di ricerca in risposta alla richiesta di aiuto. Il marito ha dichiarato di non sapere dove potesse essere andata sua moglie, ma ha ipotizzato che potesse essere entrata in mare per fare un bagno. Un'indagine per determinare la causa del decesso è in corso.

Almeno otto turisti stranieri hanno perso la vita nelle isole greche quest'estate, mentre le isole lottano contro un'ondata di calore. Alla fine di giugno, un turista tedesco di 67 anni è morto tragicamente a Creta dopo essersi perso durante una lunga passeggiata ed essere stato ritrovato morto.

Il corpo del presentatore televisivo britannico Michael Mosley è stato ritrovato sull'isola di Symi il 9 giugno. Poco dopo, un viaggiatore belga di 80 anni è stato trovato morto nell'est della Creta, vicino alla città antica di Lato. Tra le vittime c'erano anche turisti olandesi e americani. Due donne francesi, di 73 e 64 anni, rimangono ancora disperse dopo una passeggiata a giugno sull'isola di Sikinos.

La Grecia ha registrato temperature roventi per diversi mesi. Date le condizioni estreme, le autorità sanitarie greche hanno ripetutamente emesso avvertimenti e consigliato ai turisti di evitare l'esposizione prolungata all'aria aperta durante le ore più calde della giornata.

Il marito tedesco ha espresso preoccupazione che sua moglie potesse essere entrata in acqua, potenzialmente causando un incidente in acqua. Le autorità stanno indagando se l'incidente in acqua possa aver contribuito alla morte della donna.

Leggi anche: