- Un turista subisce gravi ferite dopo una caduta accidentale in una fossa d'acqua.

Un'escursionista di Baden-Württemberg è caduta inaspettatamente in una pozza d'acqua nelle Alpi di Berchtesgaden, riportando gravi ferite. La 72enne è stata trasportata in elicottero in un ospedale, come riferito dalla Croce Rossa Bavarese. L'incidente ha visto la donna cadere per circa 15 metri in una pozza situata all'interno di un torrente di montagna, per poi essere trascinata per altri 20 metri.

Un altro escursionista ha fatto la chiamata d'emergenza. Un membro del team di soccorso e un paramedico sono stati calati nella gola con un elicottero per prestare assistenza alla donna, mentre altri membri del team di soccorso si calavano con le corde.

I soccorritori hanno utilizzato un elicottero per trasportare rapidamente la escursionista ferita in ospedale. Al loro arrivo sulla scena, hanno calato un membro del team e un paramedico nella gola con l'elicottero.

