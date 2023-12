Un turista gira in motorino per Pompei

Un turista è stato sorpreso mercoledì alla guida di un ciclomotore nel sito campano di Pompei. È stato immediatamente arrestato dalla sicurezza del sito e dalla polizia.

Il turista - di 33 anni e australiano - è entrato illegalmente nel sito attraverso l'ingresso di servizio, Porta Vesuvio, salendo a cavalcioni su auto legittime che stavano entrando, ha spiegato il parco archeologico in un comunicato.

È stato fermato dal personale di sicurezza pochi minuti dopo, che lo ha trattenuto fino all'arrivo della polizia.

Si ritiene che abbia percorso circa un chilometro prima di essere catturato. Il turista ha dichiarato di non sapere che il parco archeologico, famoso in tutto il mondo, fosse vietato.

Il parco ha dichiarato in un comunicato che il turista non ha avuto accesso o danneggiato alcuna parte dell'antica città.

"Il percorso seguito è una strada sterrata al di fuori delle mura della città antica, utilizzata dai veicoli del cantiere per i lavori di scavo", hanno dichiarato.

"È sicura, restaurata e non accessibile al pubblico. Quindi non c'è stato alcun pericolo né per i visitatori né per il patrimonio archeologico in nessun momento".

Hanno sottolineato che l'episodio è durato solo "pochi minuti grazie all'efficiente lavoro delle guardie di sicurezza e delle telecamere a circuito chiuso".

A giugno, due turisti americani sono stati multati di 400 euro ciascuno dopo aver causato 25.000 euro di danni camminando - e poi lanciando - i loro e-scooter giù per Piazza di Spagna.

Pompei è uno dei siti più importanti e fragili del mondo antico. Congelato nel tempo da un'eruzione vulcanica nel 79 d.C., continua a riservare sorprese nei nuovi scavi.

Immagine principale: Parco Archeologico di Pompei

Fonte: edition.cnn.com