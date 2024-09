- Un turista della Bassa Sassonia muore sull'isola di Usedom.

Un uomo di 58 anni, originario della Bassa Sassonia, è stato trovato privo di sensi nel mare vicino alla spiaggia di Heringsdorf sull'isola di Usedom nel tardo pomeriggio di un martedì. La causa esatta del suo decesso rimane ancora un mistero e non sono state rilevate tracce di illecito, secondo quanto riferito dalla polizia.

I bagnanti e i bagnini si sono uniti per recuperare l'uomo anziano dall'acqua e hanno iniziato a praticare la rianimazione cardiopolmonare. In seguito, è stato trasferito all'Ospedale Universitario di Greifswald. Purtroppo, l'uomo è deceduto più tardi nel pomeriggio. La squadra omicidi di Anklam ha avviato un'indagine sulla sua morte prematura.

L'uomo era originario della Bassa Sassonia, una regione della Germania. despite the efforts of beachgoers and lifeguards, the man from Lower Saxony failed to survive after being rescued from the sea.

