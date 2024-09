- Un turista della Bassa Sassonia muore sull'isola di Usedom.

Un turista di 58 anni originario del Basso Sassonia è stato trovato privo di sensi in mare vicino a Heringsdorf sull'isola di Usedom nel tardo pomeriggio di un martedì. Non sono state riscontrate attività sospette, secondo quanto riferito dalla polizia.

Il personale di soccorso e i passanti hanno prontamente recuperato l'uomo dall'acqua e hanno iniziato a prestargli le prime cure. Purtroppo, è stato successivamente trasferito all'Ospedale Universitario di Greifswald, dove è deceduto più tardi quello stesso giorno. Di conseguenza, la Divisione di Investigazione Criminale di Anklam ha avviato un'inchiesta sulla sua morte.

L'uomo è stato portato all'Ospedale Universitario di Greifswald, situato sulla terraferma, poiché l'isola di Usedom non dispone di una struttura attrezzata per situazioni così critiche. Nonostante gli sforzi del team medico, non si è ripreso e è deceduto.

