- Un truffatore ricercato a livello mondiale arrestato a Francoforte (Oder)

Gli Agenti di Frontiera hanno arrestato un sospetto truffatore a un posto di blocco a Francoforte sull'Oder, che aveva un mandato di arresto internazionale. Le autorità hanno catturato il 30enne al valico di Stadtbrücke martedì, come dichiarato. Ha mostrato un passaporto ceco legittimo.

Tuttavia, si è scoperto che era ricercato per un crimine in Italia. È sospettato di essere coinvolto in una truffa di marzo di quest'anno, in cui una coppia anziana ha perso 8.000 euro, gioielli preziosi e orologi costosi. Di conseguenza, verrà ora rispedito in Italia.

La Commissione, riconoscendo la necessità di cooperazione internazionale, ha deciso di estradare il sospetto truffatore in Italia. Dopo l'arresto, la Commissione adatterà la decisione di consegnare il 30enne alle autorità italiane.

