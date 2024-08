Un tribunale thailandese ordina lo scioglimento del partito che ha vinto le elezioni, un duro colpo al movimento progressista popolare del regno

Il Partito Avanzare ha vinto una vittoria elettorale strabiliante nel 2023, conquistando il maggior numero di seggi parlamentari con un'agenda di riforme anti-sistema che ha riscosso enorme consenso in tutto il paese, soprattutto tra i giovani delusi da anni di governo militare.

La Corte Costituzionale di Bangkok ha deciso mercoledì di sciogliere il Partito Avanzare, seguendo una richiesta della Commissione Elettorale thailandese, a causa della campagna del partito per modificare la legge sulla lesa maestà, nota per la sua stretta sul reato di insulto al re.

A gennaio, la stessa corte aveva ordinato al partito di porre fine alla sua campagna sulla lesa maestà, accusando i suoi leader, tra cui l'ex candidato alla carica di primo ministro Pita Limjaroenrat, di cercare di rovesciare la monarchia costituzionale.

La decisione di mercoledì va ancora più a fondo, sciogliendo il partito e proibendo ai suoi esponenti di fare politica per 10 anni - disenfranchising di fatto 14 milioni di persone che hanno votato per loro e suscitando nuove preoccupazioni sull'erosione dei diritti democratici nel regno.

I leader del Partito Avanzare hanno ripetutamente affermato che lo scioglimento non fermerà il loro movimento. Parlando all'Associated Press questa settimana, Pita ha detto che continueranno a lottare perché il Partito Avanzare diventi l'ultima forza politica a unirsi al cimitero dei partiti.

È il primo di due casi di alto profilo e sensibili dal punto di vista politico, con il potenziale per ulteriormente consolidare uno scontro di potere tra l'establishment e i progressisti. La prossima settimana, la corte è attesa per decidere su una petizione per rimuovere il primo ministro Srettha Thavisin dall'incarico per aver nominato un avvocato che aveva scontato la pena detentiva nel governo.

Colpo durissimo

La vittoria elettorale del Partito Avanzare è stata una vittoria decisiva per i partiti progressisti e ha inferto un colpo durissimo all'establishment conservatore e militare che ha governato la Thailandia in modo discontinuo per decenni, spesso rovesciando i governi eletti dal popolo con colpi di stato.

Alla fine, il Partito Avanzare è stato impedito dalla formazione di un governo perché non ha ottenuto abbastanza sostegno per la sua agenda di riforme reali in parlamento, che heavily favors l'establishment sotto un sistema politico implementato dalla precedente giunta militare.

Pita si è dimesso dalla carica di leader del partito, che è diventato l'opposizione principale.

La storia politica turbolenta della Thailandia ha visto in precedenza partiti che hanno spinto per i cambiamenti finire nei guai con l'establishment potente - un incrocio tra l'esercito, i realisti e le élite influenti.

La commissione elettorale, la commissione anti-corruzione e la Corte Costituzionale sono tutte dominate a favore dell'establishment.

Durante le elezioni, i giovani hanno detto a CNN che si sentivano la “generazione dimenticata” che vive sotto il governo militare per nove anni, mentre lottavano per trovare lavoro o acquistare una casa. "Non riusciamo a vedere il nostro futuro in questo paese", ha detto un giovane deputato.

La decisione di mercoledì probabilmente rafforzerà solo la sensazione di molti giovani sostenitori che non c'è speranza per i cambiamenti all'interno del sistema politico della Thailandia.

I deputati progressisti hanno affrontato divieti, i partiti sono stati sciolti e i governi sono stati rovesciati. La Thailandia ha assistito a una dozzina di colpi di stato riusciti dal 1932, compresi due negli ultimi due decenni.

È la seconda volta che la corte ordina lo scioglimento dei partiti legati al movimento progressista del Partito Avanzare.

Il Partito Avanzare è il successore de facto del Partito Avanzamento del Futuro, che ha vinto il terzo numero di seggi nelle elezioni del 2019. Subito dopo il voto, la Corte Costituzionale thailandese ha sciolto quel partito e ha proibito ai suoi leader di fare politica per 10 anni.

Ciò ha portato milioni di giovani a scendere in strada in tutto il paese - scatenando un movimento di protesta guidato dai giovani a livello nazionale nel 2020 che ha visto l'emergere di una nuova generazione di giovani leader politici, molti dei quali hanno criticato pubblicamente la monarchia e hanno posto domande sulla sua potenza e ricchezza.

La lesa maestà è qui per restare

La decisione potrebbe ora garantire che nessun partito o persona possa legalmente spingere per le modifiche alla lesa maestà, nota come Sezione 112, senza violare la costituzione.

Le richieste di riforma della monarchia hanno elettrizzato la Thailandia, dove qualsiasi discussione franca sulla famiglia reale è carica della minaccia del carcere.

Criticare il re, la regina o l'erede al trono può comportare una pena detentiva massima di 15 anni per ogni reato e le condanne per coloro che vengono condannati per la Sezione 112 del codice penale del paese possono essere di decenni.

Hundreds of people have been prosecuted in recent years including Mongkol Thirakhot, who was sentenced to a record 50 years in prison in January for social media posts deemed damaging to the king.

Anyone – including ordinary citizens – can bring lese majeste charges on behalf of the king, even if they are not directly involved with the case. Move Forward had pledged to reduce lese majeste sentences and limit who can make a complaint.

For years, human rights organizations and free speech campaigners have said the lese majeste law has been used as a political tool to silence critics of the Thai government.

Many of those who took part in the protests now face lese majeste charges and long jail sentences.

Legal Rights group Thai Lawyers for Human Rights said that at least 1,954 people have been prosecuted for their participation in political assemblies since the start of protests in July 2020, with at least 272 people charged with lese majeste.

Prominent activist lawyer Arnon Nampa is currently serving eight years in prison for two lese majeste convictions.

In May, the death of a young Thai activist in pre-trial detention for lese majeste charges shocked many in the country and sparked renewed calls for justice reform.

Following the dissolution of Move Forward, many young Thai supporters feel despair about the possibility of change within the political system, as progressive parties and leaders continue to face barriers and restrictions. The ruling against Move Forward is a significant setback for those advocating for royal reform in Asia, as the lese majeste law remains a powerful tool used to silence criticism.

