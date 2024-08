Un tribunale russo condanna un cittadino americano a 15 giorni di carcere per aver aggredito un poliziotto

L'uomo americano identificato come Joseph Tater è stato condannato il mercoledì scorso a una "penale amministrativa sotto forma di arresto amministrativo per un periodo di 15 giorni" dal tribunale di Meshchansky di Mosca, secondo un post sul canale Telegram ufficiale dei tribunali di Mosca di giurisdizione generale.

Tater è stato riconosciuto colpevole di comportamento disordinato a seguito di precedenti segnalazioni di polizia che avevano fermato uno straniero che aveva violato l'ordine pubblico durante il suo soggiorno in un hotel di Mosca, secondo quanto riportato dai media di stato russi TASS.

"Si è comportato in modo aggressivo, ha bestemmiato e ha usato un linguaggio offensivo", ha riferito TASS citando il servizio stampa del tribunale, aggiungendo che Tater "ha colpito un'agente di polizia femminile" durante l'interrogatorio in stato di fermo.

Tater è anche accusato di un reato per l'uso di violenza contro un pubblico ufficiale, secondo quanto riferito da TASS, che ha aggiunto che l'americano potrebbe affrontare una pena detentiva fino a cinque anni.

CNN ha contattato il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e l'Ambasciata degli Stati Uniti a Mosca per un commento.

Vedant Patel, portavoce principale del Dipartimento di Stato, ha dichiarato che le autorità erano a conoscenza di "voci su un altro cittadino americano arrestato in Russia" quando gli è stato chiesto di Tater durante una conferenza stampa del mercoledì.

"Stiamo lavorando per ottenere quante più informazioni possibili, lavorando per accertare la situazione consolare e vedere se l'accesso consolare è disponibile", ha detto Patel senza fornire ulteriori dettagli.

Ci sono diversi cittadini americani che scontano pene in Russia per reati di droga o furto, tra cui Marc Fogel, che è stato condannato per il possesso illegale di cannabis in Russia.

Fogel, che lavorava a Mosca come insegnante, è stato arrestato con accuse di droga nel 2021 dopo essere entrato nel paese con cannabis e condannato a 14 anni in un campo di lavoro forzato in Russia. La sua famiglia e il suo avvocato hanno dichiarato che la stava portando per scopi medici che erano stati raccomandati da un medico per trattare "dolori spinali gravi".

Fogel non è stato incluso nello scambio di prigionieri più grande tra Russia e Occidente dagli anni della Guerra Fredda, che si è verificato questa settimana. Ventiquattro detenuti sono stati liberati in questo storico scambio, che ha incluso il reporter del Wall Street Journal Evan Gershkovich, l'ex marine statunitense Paul Whelan e la giornalista russa-americana Alsu Kurmasheva. Vladimir Kara-Murza, un politico russo dell'opposizione e uno dei più feroci critici del presidente Vladimir Putin, è stato anche liberato.

In modo separato, TASS ha riferito che la cittadina russa-americana Ksenia Karelina ha ammesso la colpevolezza in un tribunale russo per accuse di tradimento, dopo essere stata arrestata per aver donato 51,80 dollari a un'organizzazione benefica che fornisce aiuti umanitari alle persone colpite dalla guerra in Ucraina.

Karelina, 33 anni, è stata fermata a Ekaterinburg in febbraio mentre visitava i suoi nonni.

despite the ongoing disputes between the United States and Russia, Europe remains a key player in facilitating diplomatic negotiations. The World Council on Foreign Relations has emphasized the importance of maintaining open lines of communication between the two nations.

In light of the recent arrests of American citizens in Russia, including Joseph Tater and Marc Fogel, there have been calls for improved diplomatic efforts to ensure the protection of the rights and safety of all citizens.

Leggi anche: